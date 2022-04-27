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أطعمة تمنح طفلك الطاقة في الصيف.. تعرف عليها
أطعمة تمنح طفلك الطاقة في الصيف.. تعرف عليها
27 ابريل 2022 18:18


1. البطيخ

يحتوي البطيخ على 92 في المائة من الماء ، مما يساعد على ترطيب الجسم وإزالة السموم. بالإضافة إلى ذلك ، يحافظ فيتامين أ على بشرة طفلك لتبدو صحية. 

2. البرقوق الأسود 

الببرقوق من الفواكه التي تساعد على ترطيب الجسم وخفض درجة حرارة الجسم.

3. الخيار

خلال أشهر الصيف الحارة ، يكون الخيار شائعًا على كل مائدة عشاء. الألياف الموجودة في الخيار تحافظ على الإمساك وتساعد على تبريد الجسم. ما عليك سوى وضع وعاء من أعواد الخيار على طاولة طفلك 

4. الطماطم

من الفوائد العديدة للطماطم تبريد الجسم. تحتوي الطماطم على 94 في المائة من الماء ويمكن أن تساعدك على البقاء رطبًا وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة. 

إذا كان طفلك لا يحب تناول الطماطم ، فحاول خلط عصير الطماطم مع العسل أو إضافة شرائح صغيرة من الطماطم إلى الطعام.

5. البصل

تساعد إضافة البصل إلى النظام الغذائي اليومي في الحفاظ على برودة الجسم.  يحتوي البصل أيضًا على نسبة عالية من الكيرسيتين ، الذي يقي من ضربة الشمس ومضاد للحساسية  .

6. النعناع

يمتلك النعناع تأثيرات  قوية على تقليل حرارة الجسم على الفور ويساعد على الهضم. جرب إضافة النعناع إلى اللبن الرائب أو عمل عصير النعناع لأطفالك.

7. البروكلي

 مليئة بالمغذيات فحسب ، بل تحتوي أيضًا على 91 في المائة من المياه. لذلك ، البروكلي لذيذ وصحي ويحافظ على رطوبة أطفالك. 

يعزز البروكلي أيضًا من فقدان الوزن  بإعداد بعض الوجبات الخفيفة الصحية 

8. الزبادي

مفيدة أيضًا للجهاز الهضمي للطفل ويحتوي على فيتامينات ب 12 والبوتاسيوم والكالسيوم والريبوفلافين والفوسفور  .

9. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هو أفضل مشروب للصيف بسهولة. يعد شرب ماء جوز الهند من أفضل العلاجات المنزلية لتقليل حرارة الجسم ومحاربة المشاكل الصحية في الصيف مثل الجفاف والتهابات الصيف فهو محمل بالعناصر الغذائية لتعزيز طاقة طفلك.

المصدر: وكالات
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