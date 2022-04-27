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"إنستغرام" يجرب ميزة الصور المثبّتة
"انستجرام" تبث إعلانات عبر منصة "ريلز"على مستوى العالم
27 ابريل 2022 18:02

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) 
تجرب منصة إنستجرام ميزة جديدة للمستخدمين تتيح لهم تثبيت صورة أو فيديو على الملف الشخصي، وهي الميزة الموجودة في عدة منصات أخرى مثل تيكتوك وتويتر.
وبحسب موقع TechCrunchفإن المنصة تختبر الميزة منذ أشهر استعدادا لإتاحتها لجميع المستخدمين بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، وسيصبح بإمكان المستخدم تثبيت أي منشور في أعلى الملف الشخصي، إذا ما أراد أن يصل المستخدمون لهذا المنشور دون الحاجة إلى البحث كثيرا عنه.

ويمكن استخدام الميزة الجديدة في تثبيت المشاركات التي تتضمن محتوى يريد المستخدم أن يظهرها في بداية الملف الشخصي، حتى يراها من يدخل إلى الملف الشخصي لأول مرة، وكذلك يمكن استخدام الميزة كمساحة إعلانية لدى صناع المحتوى بحيث يظهر المحتوى الإعلاني كمنشور مثبت.

وتطور إنستجرام ميزات جديدة خلال الفترة الأخيرة، في ظل منافسة شرسة مع منصات التواصل الاجتماعي على جذب المستخدمين، وآخر تلك الميزات هي القوالب الجاهزة الخاصة بالفيديوهات القصيرة Instagram REELS ، والتي تسعى بها المنصة لمنافسة تيكتوك في مجال المقاطع القصيرة. 

الصور
انستغرام
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