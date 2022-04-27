«وجهتنا اليوم» يرصد البيئة السياحية في الشارقة





الشارقة (الاتحاد) بعيداً عن المناطق التقليدية التي اعتاد الناس زيارتها في إمارة الشارقة، يجول برنامج «وجهتنا» الذي يُعرض يومياً على قناة الشرقية من كلباء خلال شهر رمضان المبارك على أبرز الوجهات السياحية التي تحفل بها مدن وقرى المنطقة الشرقية.

وتتميز بطبيعة تتجلى فيها جماليات البحر والجبل والصحراء، لتمثل فرصة تتمتع فيها العائلات والأفراد لإمضاء فترة حافلة بالمرح والترفيه، ولا سيما مع إنشاء أماكن جديدة برزت على خريطة أجمل الوجهات السياحية التي تعزز قدرة الشارقة على المنافسة وجذب السياحة الداخلية والخارجية، لما تتمتع به من مقومات طبيعية وتراثية وتاريخية تثري أوقات الزوار على مدى العام.وترصد عدسة البرنامج، الذي يقدمه نخبة من الفنانين الإماراتيين، عوامل الجذب السياحي التي تتميز بها الأماكن التي يزورها البرنامج، مستعرضاً الخدمات التي يقدمها القائمون على تلك الأماكن للزوار، ومتحدثاً عن نبذة من تاريخ المناطق الأثرية التي تحتضنها. ويزور عدداً من القرى التراثية المنتشرة في المنطقة الشرقية، حيث يلقي الضوء على أبرز المقتنيات التي تعبر عن الموروث الشعبي الإماراتي، من المهن القديمة، والأدوات التي كان الناس يستخدمونها في أعمالهم اليومية. ومن المعالم الأثرية التي زارها البرنامج مسجد سالم المطوع التاريخي، الذي يعود تاريخ بنائه لأكثر من 500 عام، وقد بلغ اهتمام دولة الإمارات به أن وضعت صورة منارته على فئة الخمسة دراهم من عملتها.

كما تجولت عدسة البرنامج في المناطق الطبيعية التي تشكل أماكن جذب طبيعية لممارسة الرياضات المائية، مثل سد الرفيصة في مدينة خورفكان، إضافة إلى تسليطه الضوء على أبرز المعالم والمناطق السياحية التي تنشئها الإمارة وترسخ من مكانتها كواحدة من روافد الاقتصاد السياحي للشارقة ودولة الإمارات، والتي أضحت مقصداً للسياحة الداخلية من شتى إمارات الدولة. وتتيح هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لجمهورها الذي لم يتمكن من مشاهدة برامج رمضان في وقت بثه على قنوات الهيئة، مشاهدته عبر منصة مرايا الرقمية بشكل مجاني، وذلك عبر الرابط التالي: https://maraya.sba.net.ae