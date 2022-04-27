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دنيا
النساء أم الرجال؟.. من يتعافى أولاً من كورونا
النساء أم الرجال؟.. من يتعافى أولاً من كورونا
27 ابريل 2022 16:23

استوضح العلماء في جامعة "لستر" البريطانية أن النساء يتعافين تماما من "كوفيد – 19" أقل من الرجال بنسبة 33%. 

وقد نشروا دراسة بهذا الشأن في مجلة The Lancet Respiratory Medicine العلمية الطبية.


وقام الأخصائيون البريطانيون بتحليل بيانات قدمها 2320 شخصا قد خضعوا للعلاج من "كوفيد – 19" في مستشفيات مختلفة.

وتم تقييم حالتهم فور خروجهم من المستشفى، ثم بعد مرور 5 أشهر وبعد عام واحد. وأظهرت الدراسة أن  ربع المتعافين من "كوفيد – 19" تقريبا عادت حالتهم بعد نصف العام إلى ما قبل الإصابة بالفيروس التاجي. وازداد عدد هؤلاء بعد مرور عام واحد إلى 28.9%.

واتضح أن احتمال الشفاء التام لدى النساء  أقل بنسبة 33%، مقارنة بالرجال. كما يقل احتمال الشفاء التام ضعفا لدى المرضى الذين يعانون من السمنة. أما الذين خضعوا لعملية التنفس الاصطناعي فيقل احتمال شفائهم التام بنسبة 58%.

وتوصل العلماء البريطانيون إلى استنتاج مفاده بأن " كوفيد – 19" قد يُصبح مرضا جديدا طويل الأمد دون أن يخضع المرضى للعلاج الطويل الفعال.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
كوفيد 19
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