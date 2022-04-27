السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
نصائح مهمة للحفاظ على اللياقة البدنية خلال رمضان
موضوعية
27 ابريل 2022 17:28

ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، وطرق الحفاظ على نظام غذائي صحيح للصائم تكتسب أهمية كبيرة خلال الشهر الفضيل.

ممارسة التمارين الرياضية يعد ضرورة خلال الشهر الفضيل وأيضا على مدار العام، لما لها من فوائد للجسم، إن كان للأشخاص الذين يرغبون بإنقاص الوزن أو الذين يعانون مشاكل طبية أو نفسية، ولمن يحرصون على بناء كتلة عضلية قوية والتحلي باللياقة البدنية. وفق المدربة الرياضية، نادين أيوب..نقلاً عن rt.

mتابعت أيوب حديثها بأن العديد من الاشخاص خلال شهر رمضان لا يلتزمون بممارسة الرياضة، وذلك نتيجة أنواع الطعام التي يتناولونها على وجبتي الإفطار والسحور، فيجب على الصائم أن يتناول كمية كافية من العناصر الغذائية، مضيفة أن شهر رمضان فرصة للشخص للبدء بالتفكير في اتباع عادات أكثر صحية.

وعن الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة خلال رمضان، قالت نادين إن الموضوع يتوقف على الغذاء الصحيح وليس على الوقت، فهناك أشخاص يفضلون اتباع التمارين الرياضية بعد الإفطار أو قبله بقليل لأنهم بحاجة كميات أكثر من المياه، وآخرون لا يكترثون لهذا الموضوع.

وحول فكرة أن الصيام لساعات طويلة يؤدي إلى إنقاص الوزن، نوهت نادين بأن هذا الموضوع يتحقق عند اتباع نظام غذائي صحيح، وليس كما يفعل البعض بتناول وجبات كبيرة من الدسم والحلويات خلال الإفطار والاستمرار بذلك حتى وجبة السحور، فهذا قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية في الجسم، وبالنتيجة زيادة الوزن وليس العكس.

المصدر: وكالات
رمضان
الرياضة
الصيام
آخر الأخبار
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©