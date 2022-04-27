الكهرباء تساعد في علاج سرطان الدماغ

ترجمة: عزة يوسف

وجد باحثون من جامعة سينسيناتي الأميركية أن استخدام الخلايا الكهربائية يمكن أن يساعد في علاج ورم دماغي قاتل يُعرف باسم الورم الأرومي الدبقي، ما يجلب الأمل لملايين الأشخاص المصابين بسرطان الدماغ.

وقالت الدراسة الجديدة الخلايا البشرية تستخدم الكهرباء لترتيب مواد تسمى في علم الأحياء الخلوي «المغازل الانقسامية» وتحضيرها لانقسام الخلايا ونموها.

ووجد الباحثون أنه يمكنهم استهداف ومنع نمو الورم من خلال إنشاء مجال كهربائي مضاد لكهرباء الخلية، حيث يتدفق العلاج من خلال مجموعة من الأقطاب تُسمى المصفوفات الكهربائية التي يرتديها المرضى مثل غطاء الرأس.

وقال الدكتور كايل وانغ اختصاصي علاج الأورام بالإشعاع والأستاذ في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا إن المصفوفات تشير إلى الحقول الكهربائية في منطقة ورم الدماغ، وقد ثبت أن تلك الطريقة تُحسن نسبة نجاة المصابين بأورام المخ.

وأوضح أن الغطاء الذي يحمل اسم جهاز Optune يوضع على رأس المريض لمدة 18 ساعة على الأقل في اليوم، وكلما زادت مدة ارتدائه للجهاز زاد احتمال حصوله على نتائج علاجية أفضل.

وأكد موقع Study Finds الأميركي للدراسات والأبحاث أن إدارة الغذاء والدواء ووافقت على استخدام الجهاز كعلاج لمرضى الورم الأرومي الدبقي بعد الجراحة والإشعاع وخلال حصولهم على العلاج الكيميائي، حيث وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يرتدون الجهاز عاشوا أطول بنسبة 30 إلى 50% من الذين لم يستخدموه.