السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
كم تبلغ ثروة الفنان السعودي محمد عبده؟
كم تبلغ ثروة الفنان السعودي محمد عبده؟
27 ابريل 2022 13:00

كشف الفنان السعودي، محمد عبده، عن ثروته، لافتا إلى أن الثروة التي يملكها هي أبناؤه وبناته الـ11.

وخلال لقاء ببرنامج "مراحل مع علي العلياني"، أوضح محمد عبده قائلا: "ثروتي تفوق 11 مليار.. نورا وود وريم وهيفاء ودلال وعبدالرحمن وبدر وخالد والعالية والعنود وسلطان.. يفوقون كثير من المليارات .. هؤلاء ثروتي".

وأضاف عبده: "الثروة السوقية في العقارات ولا يمكن تحديد قيمتها المالية"، مؤكدا أن لديه العديد من العقارات في مكة والمدينة وجدة وأوروبا والفلبين.

وعن عمله في العقارات، أشار الفنان السعودي إلى أن "والدته لم تكن مقتنعة بعمله في الفن كمصدر دخل، واقترحت عليه أن يكون لديه مجال عمل آخر بالإضافة إلى الفن، وضلك ما أدخله عالم العقارات".

 هذا وكشف الفنان محمد عبده عن سر غنائه بصوت مستعار وليس بصوته الحقيقي في بداية مشواره الفني، لافتا إلى أنه لجأ لهذا الأمر بناء على نصيحة مدربين الصوت، بعدم استخدام طبقات الصوت العليا والمفتوحة وأن يدخرها للمستقبل.

وتابع عبده: "أقول أن صوتي ما نضج إلا في الثمانينات"، موضحا أنه يستثمر صوته الآن أكثر من ألحانه، في حين أن ألحانه سبقت أدائه.

وأوضح الفنان السعودي أن مسألة نضوج صوته في الثمانينات، يمثل بل أيضا رأي النقاد، موضحا أن مدربين الصوت نصحوه بعدم الغناء بصوته الحقيقي، ونصحوه بعدم الغناء بصوته الحقيقي وأن غني بصوت مستعار، وأن لا يصعد في غنائه بطبقات الصوت العالية، لأن بعد سن الواحد والعشرين أو الخامسة والعشرين يكون البلوغ الحقيقي للإنسان في تلك الفترة.

واستطرد: "كثير نصحوني ما أغني بالطبقات العليا واحتفظ بها للمستقبل.. ولذلك تجدني أغني بالهمس في الستينات والسبعينات، لا بالصوت المفتوح حق محمد عبده اليوم".

المصدر: وكالات
محمد عبده
آخر الأخبار
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©