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أول تعليق من السيسي على مسلسل "الاختيار 3"
أول تعليق من السيسي على مسلسل "الاختيار 3"
27 ابريل 2022 09:45

شعبان بلال (القاهرة)
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الأحداث التي عرضتها مسلسل "الاختيار 3"، التي تُعرض خلال شهر رمضان الكريم وتتناول فترة حرجة من تاريخ مصر.
وقال السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم، إن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت.
وتابع السيسي: عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى، موضحا أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن النجاحات كانت أعظم.
وأكد الرئيس المصري استنفاد الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة، موضحا أن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية.
وشدد على أن خطواتهم كانت ثابتة وراسخة وعزيمتهم لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء مصر، مشيرا إلى أن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

ورحب السيسي خلال حفل إفطار بشيوخ سيناء، موجها لهم الشكر على تعاونهم مع الدولة المصرية لتحقيق تنمية حقيقية في سيناء.

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