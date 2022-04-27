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طرق بسيطة تخلصك من آلام الظهر
طرق بسيطة تخلصك من آلام الظهر
27 ابريل 2022 09:19

تعد آلام الظهر مشكلة متنامية خاصة منذ ظهور وباء "كوفيد-19" واضطرار الكثيرين للعمل من المنزل.

ويقول الخبراء إن التحرك بانتظام هو السبيل للمساعدة في إدارة آلام الظهر، مشيرين إلى أن الحركة المنتظمة وعدم الجلوس لفترة طويلة هو المفتاح لصحة أفضل وألم أقل في الظهر.

وقدم عدد من الخبراء الكثير من النصائح حول كيفية مواجهة أي مشكلات في التغلب على آلام الظهر.

وقال الدكتور مايك فراي، خبير لمدة 30 عاما في بيئة العمل والعلاج الطبيعي: "هناك تأثير عضلي هيكلي على الجلوس لفترة أطول. نفقد كتلة العضلات، ونفقد نطاق الحركة. ونتطور بشكل أساسي إلى إنسان على شكل كرسي".

وأوصى بالتأكد من الجلوس بشكل مستقيم على كرسي ثابت إذا كنت تعمل من المنزل.

وأضاف: "اجعل قدمك مسطحة على الأرض، واتخذ وضعا مريحا وداعما للظهر في سيارتك، أو في مقعدك، وعينيك أعلى الشاشة، وستكون بذلك في نقطة بداية جيدة جدا لـ القيام بالكتابة أو النشاط ".

ويجب أن يضمن ذلك أنك في أفضل وضع لظهرك.

وإلى جانب هذا ينصح الخبراء باستخدام المكاتب الواقفة، والتجول أثناء إجراء مكالمة هاتفية وضبط المنبه للنهوض والتحرك كل 30 دقيقة.

وحذر البروفيسور فيبار كريغان ريد، المؤلف الذي كتب عن البيئات وكيف تغير أجسادنا، من التأثير المروع لعدم النشاط، قائلا: "الخمول يقود كل القتلة الكبار، فهو يزيد من احتمالية الإصابة بكل من مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وعدد قليل جدا من أنواع السرطان. ولكنه يؤثر أيضا على الصحة العقلية".

ولمعالجة مشاكل الظهر، أوصت أخصائية العلاج الطبيعي جوي أوغود بممارسة تمرين يمكن لأي شخص القيام به في المنزل لتخفيف الألم، والمتمثل ببساطة في الاستلقاء على الأرض أو على السرير، مع الحفاظ على الركبتين والقدمين معا. ثم ضع ذراعيك مع جسمك في وضع T وقم بتحريك ركبتيك من جانب إلى آخر، مع إبقاء كتفيك على الأرض.

وحثت على عدم التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة إذا كان لدى أي شخص أوجاع وآلام.

وقالت: "عندما يشعر الناس بالألم، لا تربطه بالضرر. فالألم في الحقيقة مجرد إشارة. يخبرك جسدك أن شيئا ما ليس على ما يرام".

المصدر: وكالات
آلام الظهر
الجلوس
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