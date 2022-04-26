2.6 مليون يورو ثروة ملك إسبانيا

مدريد (أ ف ب)

أعلن القصر الملكي الإسباني أن ثروة ملك إسبانيا فيليبي السادس تبلغ 2.6 مليون يورو، ويُتوقع أن يقر رئيس الوزراء بدرو سانشيز مرسوماً يتضمن قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز «الشفافية والمساءلة والكفاءة» للملكية الإسبانية، «وفقاً للمبادئ التي وضعها الملك»، وأعلن القصر الملكي أن «جلالة الملك، مسترشداً بروح خدمته، يذهب أبعد مما تنص عليه مسؤولياته الدستورية باتخاذ القرار الشخصي بإعلان أصوله»، وتتشكل أكثرية أصول الملك التي تقرب قيمتها من 2.3 مليون يورو، من إيداعات في حسابات توفير لعائداته في السنوات الـ25 الأخيرة، بداية كأمير أستورياس ثم كملك منذ 2014، أما باقي الأصول فهي أعمال فنية ومجوهرات.