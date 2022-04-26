«سبايدر مان» وباد باني يفتتحان «سينما كون»

لاس فيغاس (أ ف ب)

افتُتح أمس في لاس فيغاس ملتقى «سينما كون»، لأصحاب دور السينما، بعرض أول 15 دقيقة من فيلم «بيوند ذي سبايدر-فيرس» المقرر بدء عرضه في دور السينما هذا الصيف، كما عرضت «سوني» خلال الافتتاح مقتطفات من فيلم «بولت تراين» للمخرج ديفيد ليتش، والمتوقع بدء عرضه في يوليو، وتُظهر مشاهد الفيلم الأولية الممثل براد بيت في دور قاتل مأجور يجول في شوارع طوكيو ويقاتل في أحد القطارات باد باني الذي يؤدي دوراً تمثيلياً في العمل، وينتهي ملتقى «سينما كون» غداً مع عرض لفيلم «توب غان مافريك» لشركة «باراماونت بيكتشرز»، وهو تكملة لفيلم «توب غان 1986» التي ينتظرها الجمهور بحماس.