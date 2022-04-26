السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
«سبايدر مان» وباد باني يفتتحان «سينما كون»
«سبايدر مان» وباد باني يفتتحان «سينما كون»
27 ابريل 2022 01:51

لاس فيغاس (أ ف ب)

افتُتح أمس في لاس فيغاس ملتقى «سينما كون»، لأصحاب دور السينما، بعرض أول 15 دقيقة من فيلم «بيوند ذي سبايدر-فيرس» المقرر بدء عرضه في دور السينما هذا الصيف، كما عرضت «سوني» خلال الافتتاح مقتطفات من فيلم «بولت تراين» للمخرج ديفيد ليتش، والمتوقع بدء عرضه في يوليو، وتُظهر مشاهد الفيلم الأولية الممثل براد بيت في دور قاتل مأجور يجول في شوارع طوكيو ويقاتل في أحد القطارات باد باني الذي يؤدي دوراً تمثيلياً في العمل، وينتهي ملتقى «سينما كون» غداً مع عرض لفيلم «توب غان مافريك» لشركة «باراماونت بيكتشرز»، وهو تكملة لفيلم «توب غان 1986» التي ينتظرها الجمهور بحماس.

سبايدر مان
لاس فيغاس
السينما
السينما الأميركية
آخر الأخبار
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
الرياضي
«النواخذة» يكتب التاريخ بـ «النقاط الماسية»
اليوم 10:23
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©