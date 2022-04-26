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جوني ديب: تعرضت للعنف الأسري
جوني ديب في المحكمة
27 ابريل 2022 01:51

واشنطن (أ ف ب)

قلل الممثل جوني ديب من شأن ما تضمنته رسائل نصية كتبها من عبارات عنيفة لطليقته أمبير هيرد، متهماً إياها أيضاً بالعنف المنزلي خلال جلسة جديدة للمحكمة الناظرة في دعوى التشهير التي أقامها عليها، فبعد اطلاع المحكمة على رسالة صوتية يمكن فيها سماع الزوجين يتشاجران، سألت المحامية جيسيكا مايرز من فريق الدفاع عن النجم موكلها: «ماذا أجبت عندما قالت السيدة هيرد: أخبر العالم يا جوني! أنا ضحية للعنف المنزلي؟»، وردّ جوني ديب بقوله: «أجبت بنعم، أنا فعلاً كذلك»، مختتماً بذلك الشهادة التي أدلى بها في جلسات امتدت أربعة أيام في محكمة فيرفاكس قرب العاصمة الأميركية واشنطن.

جوني ديب
هوليوود
آمبر هيرد
العنف الأسري
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