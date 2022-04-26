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انخفاض تطعيم الأطفال في أميركا اللاتينية والكاريبي
انخفاض تطعيم الأطفال في أميركا اللاتينية والكاريبي
27 ابريل 2022 01:51

حذّرت اليونيسف من أنّ واحداً بين كل أربعة أطفال في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لم يتلقَ كامل اللقاحات ضد الأمراض المعدية الأكثر شيوعاً، مشيرةً إلى قلق من حدوث انخفاض «ينذر بالخطر» في معدلات التطعيم، وقالت المنظمة الأممية: إنّ «التغطية الكاملة بالتطعيم ضد الدفتيريا والكزاز والشاهوق انخفضت في غضون خمس سنوات فقط من 90% عام 2015 إلى 76% عام 2020»، أي ما يمثل 2.5 مليون طفل إضافي لم يُحصّنوا بشكل كاف ضد الفيروسات المسببة للأمراض، وأضافت الوكالة أن «من أسباب انخفاض التطعيم صعوبة الوصول للمجموعات المهاجرة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعزولة».

المصدر: آ ف ب
أميركا اللاتينية
الكاريبي
تطعيم الأطفال
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