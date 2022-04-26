«قصر الإمارات».. يحتفي بموظفيه

أبوظبي (الاتحاد)

نظم فندق قصر الإمارات إفطاراً جماعياً لموظفيه بمناسبة شهر رمضان المبارك، حضره أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين.

وتأتي هذه المبادرة احتفاءً وتكريماً للجهود التي بذلها موظفو «القصر» من مختلف الجنسيات، والتي أرست معايير جديدة لقطاع الضيافة الراقية.

وأُقيم الإفطار في الخيمة الرمضانية «أورينتال كافيه» لأكثر من 760 موظفاً، وتخلّل اللقاء مجموعة أنشطة اجتماعية وترفيهية، وشهد تكريم عدد من الموظفين لإنجازاتهم خلال فترة يواجه فيها قطاع الضيافة الكثير من التحديات.

وحضر كريستوف ماريس، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة فنادق ماندارين أورينتال، خصيصاً إلى أبوظبي لمشاركة الموظفين الإفطار. وقال: إن اللقاء يجسد روح التعاون والأسرة الواحدة ويمنحنا فرصة رائعة لشكر وتكريم أداء موظفينا المتفوّق في «قصر الإمارات»، فهم يعملون بلا كلل لخدمة ضيوفنا الكرام. وجهودهم هي الأساس في الحفاظ على مستوى الضيافة الفاخرة التي يشتهر بها «القصر» ومجموعة فنادق ماندارين أورينتال ويعكس قدرتنا الكبيرة على التكيّف والاستمرارية في كل الظروف.

وأضاف: أفتخر بتفاني فريق عمل «قصر الإمارات»، وتسعدني المشاركة في هذا اللقاء الرمضاني المميّز الذي يتيح الفرصة للجميع لتوطيد العلاقات والتعارف بشكل أكبر، ونأمل أن نحافظ على تميزنا وتحقيق المزيد من التألّق والنجاح في المستقبل.

وأعرب راشد النعيمي عضو مجلس الإدارة في كلمة له خلال الفعالية عن سعادته بلقاء العاملين في «قصر الإمارات»، ونقل إليهم تحيات مجلس الإدارة وشكره وتقديره لإخلاصهم وجهودهم التي قدموها، ولاسيما خلال فترة تحديات جائحة «كوفيد - 19» التي واجهها العالم.

وأكد أن ضيوف الإمارات ومنهم ضيوف «قصر الإمارات» يستحقون تجربة متميزة وفريدة تبقى في وجدانهم وتترك أثراً جميلاً في ذاكرتهم عن الدولة. وأشار إلى أن رحلة التميز ستتواصل من خلال بذل المزيد من الجهود والمبادرات النوعية، معرباً عن ثقته بحرص فريق عمل «القصر» على المضي بروح التفاني ومضاعفة الجهود المخلصة لتقديم تجارب ممتعة للضيوف.

وقال مايكل كوث، مدير عام «قصر الإمارات» ونائب رئيس العمليات في مجموعة فنادق ماندارين أورينتال: إن هذه المبادرة تتيح لنا التواصل مع فرق العمل ومشاركتهم في هذه المناسبة الجميلة والاستماع إليهم والتعرف على تجاربهم.