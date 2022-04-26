مستشار الصحة العالمية يكشف لـ«الاتحاد» تفاصيل التهاب الكبد الغامض لدى الأطفال

أحمد شعبان (القاهرة)

كشف الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية، وعضو اللجنة العليا للفيروسات الكبدية في مصر، عن تفاصيل جديدة حول مرض التهاب الكبد الحاد الغامض الذي بدأ ينتشر في بعض الدول الأوروبية ويُصيب الأطفال، مشيراً إلى أن بعض الأقاويل تتحدث عن علاقة هذا المرض بمجموعة فيروسات «الأدينو فيروس» الشهيرة.

وأضاف مستشار منظمة الصحة العالمية لـ«الاتحاد»، أن التهاب الكبد الحاد الغامض الذي يصيب الأطفال مرض خطير جداً ويأتي بصورة وبائية، وينتشر من بعض الأشخاص للآخرين، مؤكداً أنه لا يُصيب فقط إلا الأطفال وأن كل الحالات التي تم تسجيلها حتى الآن كلها في هذه المراحل الصغيرة من سن 10 سنوات أو أقل وحالة واحدة عمرها 16 عاماً.

وأشار «عصمت» إلى أن من أعراض هذا المرض الغامض أنه يصاحب معه ارتفاع شديد في إنزيمات الكبد بنسبة تصل إلى الآلاف، وفي بعض الحالات تصل إلى مرحلة الفشل الكبدي نتيجة هذا الالتهاب الحاد، بدرجة أن 10% من الحالات المُصابة التي ظهرت في أوروبا كانت بحاجة إلى عمليات زراعة كبد.

ولفت إلى أنه حتى الآن غير معلوم الفيروس المُسبب لهذا المرض الغامض الذي يُصيب الأطفال، مشيراً إلى أن هناك بعض الأقاويل التي تتحدث عن علاقة مجموعة من فيروسات «الأدينو فيروس» المعروفة منذ فترة بهذا المرض، منوهاً إلى أن هذه الفيروسات كانت لا تُسبب مُطلقاً التهابات في الكبد، وكانت تسبب أعراضاً أخرى بسيطة في الأشخاص الطبيعيين الذين تنخفض لديهم المناعة بصورة كبيرة.

وتابع: هناك احتمالات أخرى قد تكون مُسببة للالتهاب الكبدي الحاد الذي يصيب الأطفال، مثل العدوى الناتجة عن ملوثات الجو، أو ملوثات الأطعمة والمشروبات الناتجة عن المواد الكيميائية المُكتسبة، أو العدوى الناتجة عن دواء خاطئ، أو بكتيريا انتقلت عن طريق الاتصال المباشر للشخص المصاب.

وحول ظهور حالات من المرض الغامض في منطقة الشرق الأوسط، قال مستشار الصحة العالمية لـ«الاتحاد»: «إن بعض أستاذة أمراض الكبد رصدوا خلال شهري يناير وفبراير 2022 بعض الحالات في دولة ليبيا ولكنها لم تُسجل حتى الآن، بالإضافة إلى رصد بعض الحالات المشابهة في دول أخرى ولكن لم يتأكد حتى الآن أنها مُصابة بهذا المرض».

واختتم مستشار الصحة العالمية حديثه لـ«الاتحاد» قائلاً: «إن هذا الفيروس مازال على مستوى العالم مرض غامض، وحتى الآن لم نتأكد من وجود علاقة بينه وبين مجموعة فيروسات الأدينو»، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع تطور الحالات المصابة وأصدرت بياناً منذ 48 ساعة حول أخر هذه التطورات، وأن العمل مازال جارياً لمعرفة أسباب المرض والوصول إلى تشخيص دقيق له.