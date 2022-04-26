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عمرو دياب وكاظم الساهر يحتفلان في جزيرة ياس
عمرو دياب وكاظم الساهر يحتفلان في جزيرة ياس
26 ابريل 2022 16:43

أبوظبي (الاتحاد) كشفت جزيرة ياس، إحدى أبرز وجهات الترفيه الرائدة في العالم، عن إطلاق مجموعة من العروض الاحتفالية الفريدة على مدار ليلتين في الاتحاد أرينا، بالإضافة إلى عروض الإقامة المميزة وسلسلة من عروض الألعاب النارية طوال ليالي عيد الفطر السعيد.وتنطلق سلسلة الحفلات مع الفنان المصري عمرو دياب يوم الثلاثاء 3 مايو، وتبدأ الأسعار من 100 درهم إماراتي.

وتشمل عروض اليوم التالي حفل المطربة والممثلة المصرية شيرين عبد الوهاب والمغني والملحن والكاتب العراقي كاظم الساهر، أحد أبرز فناني الوطن العربي، حيث تبدأ الأسعار من 250 درهماً إماراتياً. ويمكن لزوار الوجهة حجز إقامتهم بين 2 و5 مايو القادم، والاختيار بين ثلاث باقات إقامة مميزة مع إمكانية حضور أحد الحفلين أو كليهما.

كما يحصل الزوار ممن يحجزون إحدى باقات الإقامة على خصم بقيمة 25% على بطاقات الحضور الذهبية.

وتبدأ أسعار الباقات من 958 درهماً إماراتياً لليلة الواحدة للإقامة في فندق من فئة ثلاث نجوم، مع فطور لشخصين وتذاكر لحضور حفل عمرو دياب، وتصل إلى 1258 درهماً إماراتياً في الليلة للراغبين بحضور حفل شيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر، مع إقامة في فندق من فئة ثلاث نجوم وفطور لشخصين، في حين تصل إلى 1633 درهماً إماراتياً للراغبين بحضور الحفلين والاستفادة من نفس باقة الإقامة. كما تتيح الوجهة للزوار فرصة الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المميزة احتفالاً بعيد الفطر السعيد، والتي تبدأ من الساعة 9:00 ليلاً على ياس باي طوال ليالي العيد. وسيتم تطبيق تدابير سلامة صارمة للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، لذا يرجى من جميع الحضور إبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن ونتيجة سلبية لاختبار (PCR) لم تتجاوز 96 ساعة من الحفل.
 

شيرين عبد الوهاب
عمرو دياب
كاظم الساهر
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