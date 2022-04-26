فتوى مصرية بشأن أداء الحج والعمرة بالتقسيط

أحمد شعبان (القاهرة) أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام، أنه من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة، وهي المُعبَّر عنها في الفقه بالزاد والراحلة، إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة.

وأوضح مفتي مصر خلال تصريحات إعلامية رداً على سؤال عن حكم الحج بالتقسيط؟ أن عدم ملكية الشخص لملكية نفقة الحج في وقت الحج لا يعني عدم صحته، بل يعني عدم وجوبه عليه، مضيفاً: «فإذا لم يحُجَّ حينئذ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة».

وتساءل مفتي مصر: لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج؟ وأجاب قائلاً: «المسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملًا لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها».

وأضاف «علام»: أمَّا عن حكم تقديم العمرة أو الحج كجائزة في مسابقة أو منحة أو مكافأة من العمل أو دعوة من أحد الأشخاص، فلا بأس بذلك، على أن يكون ذلك كله بطرق مشروعة ووفق القوانين السارية.

وأشار «علام» إلى أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم حجَّ مرَّةً واحدة، وخطب خطبة الوداع في هذا اليوم، وهي خطبة عظيمة فيها أسس الإسلام والقواعد التي ينبغي علينا أن نتمسَّك بها، كما أنَّ فيها قضية المساواة بين البشر جميعًا، مؤكدًا أنها من أهم خطب الرسول الجامعة التي جمعت الإسلام في كل أبعاده، مشيرًا إلى أنَّ رسول الله قد عاش الحياة في أنوار إلاهية وهو يرجو الخير للإنسانية جميعًا والرحمة للجميع.

