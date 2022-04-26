السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
فتوى مصرية بشأن أداء الحج والعمرة بالتقسيط
فتوى مصرية بشأن أداء الحج والعمرة بالتقسيط
26 ابريل 2022 16:25

أحمد شعبان (القاهرة) أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام، أنه من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة، وهي المُعبَّر عنها في الفقه بالزاد والراحلة، إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة.

وأوضح مفتي مصر خلال تصريحات إعلامية رداً على سؤال عن حكم الحج بالتقسيط؟ أن عدم ملكية الشخص لملكية نفقة الحج في وقت الحج لا يعني عدم صحته، بل يعني عدم وجوبه عليه، مضيفاً: «فإذا لم يحُجَّ حينئذ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة».

وتساءل مفتي مصر: لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج؟ وأجاب قائلاً: «المسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملًا لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها».

وأضاف «علام»: أمَّا عن حكم تقديم العمرة أو الحج كجائزة في مسابقة أو منحة أو مكافأة من العمل أو دعوة من أحد الأشخاص، فلا بأس بذلك، على أن يكون ذلك كله بطرق مشروعة ووفق القوانين السارية.

وأشار «علام» إلى أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم حجَّ مرَّةً واحدة، وخطب خطبة الوداع في هذا اليوم، وهي خطبة عظيمة فيها أسس الإسلام والقواعد التي ينبغي علينا أن نتمسَّك بها، كما أنَّ فيها قضية المساواة بين البشر جميعًا، مؤكدًا أنها من أهم خطب الرسول الجامعة التي جمعت الإسلام في كل أبعاده، مشيرًا إلى أنَّ رسول الله قد عاش الحياة في أنوار إلاهية وهو يرجو الخير للإنسانية جميعًا والرحمة للجميع.
 

مصر
الحج
العمرة
آخر الأخبار
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي نقص الوقود قريباً
اليوم 10:17
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
عربي ودولي
فاوتشي: سنحدد الجرعة التنشيطية التالية لكورونا بحلول الصيف
اليوم 09:58
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
عربي ودولي
خروج حرائق غابات نيو مكسيكو الأميركية عن السيطرة
اليوم 09:34
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
عربي ودولي
لافروف يدعو واشنطن و«الناتو» إلى الكف عن تسليح أوكرانيا
اليوم 09:07
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
عربي ودولي
بايدن يجري محادثات مع نظيره المكسيكي حول الهجرة والحدود
اليوم 08:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©