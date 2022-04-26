السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
ماهو الفرق بين «السكتة» و«النوبة» القلبية؟
موضوعية
26 ابريل 2022 15:59

كثيرون يخلطون بين السكتة القلبية والنوبة القلبية، فكلاهما من حالات الطوارئ الطبية التي تؤثر على القلب، لكنهما ليسا نفس الشيء. تتضمن النوبة القلبية انقطاعاً في إمداد القلب بالدم، قد يؤدي إلى سكتة قلبية، أي عندما يتوقف القلب عن الضخ. وتفرّق جمعية القلب الأميركية بين النوبة القلبية والسكتة القلبية بأن الأولى: مشكلة في الدورة الدموية، وأن الثانية مشكلة كهربائية في القلب.
   
 ففي حالة النوبة القلبية، يمنع الشريان المسدود تدفق الدم إلى جزء القلب الذي يخدمه الشريان. ويتسبب ذلك في موت هذا الجزء من القلب. 

أما في حالة السكتة القلبية، فيعاني القلب من عطل كهربائي ويتوقف عن النبض فجأة.

وتحدث السكتة القلبية فجأة عادة دون سابق إنذار، عندما يتوقف القلب عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. ويمكن لأي شخص أن يفقد الوعي ويموت في غضون دقائق إذا لم يتلقَ علاجاً فورياً. وتعتبر النوبة القلبية سبباً في  العديد من السكتات القلبية.

والسبب الشائع لتوقف القلب هو عدم انتظام ضرباته الذي يُسمّى الرجفان البطيني، ويحدث عندما تصبح الدوائر الكهربائية للقلب فوضوية، فبدلاً من الدق يرتجف القلب.

عوامل إصابة الشخص بالسكتة والنوبات القلبية

* التقدم في العُمر

* الاضطراب

* التدخين

* ارتفاع نسبة الكولسترول وضغط الدم

* الخمول البدني والبدانة

* السكري

* الفشل الكلوي 

المصدر: وكالات
السكتة القلبية
النوبة
القلب
آخر الأخبار
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
الرياضي
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
اليوم 11:37
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
الرياضي
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
اليوم 11:26
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
اليوم 11:25
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©