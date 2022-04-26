هاني رمزي.. لماذا يشعر بالقلق من مسلسل «العائدون»؟

محمد قناوي (القاهرة)

كشف الممثل هاني رمزي عن شعوره بالقلق والرهبة عندما عرض عليه المشاركة كضيف شرف في حلقات مسلسل «العائدون»، مع أمير كرارة وأمينة خليل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، ويعرض في الموسم الرمضاني الجاري.

وقال «رمزي»: عندما عرض عليَّ سيناريو «العائدون» للظهور كضيف شرف في عدد قليل من الحلقات، عندما قرأت النص، اندهشت لأن الدور تراجيدي ووجدت أن هناك إجماعاً على ترشيحي لهذا الدور.. فأنا بلعب أدواراً تراجيدية وكلاسيكيات في إطار التمثيل والتدريب بالأكاديمية، لكن العودة للتراجيدي على الشاشة كان مقلقاً بالنسبة لي جداً، واستمر هذا القلق إلى أن تم عرض المسلسل وما أزاله ردود الأفعال الطيبة من الجمهور ، ويمكن هذا يؤثر في اختياراتي الفنية بعد ذلك.

وقال هاني: إنه سعيد بهذا العمل، لأنه مكتوب بشكل احترافي ورائع وجميع عناصره مكتملة، كما أنه عمل وطني يكشف حقائق كثيرة، وشرف لي المشاركة به، وأتمنى أن أكون مؤثراً، وأترك بصمة مع المشاهدين.

وتحدث هاني رمزي عن ملامح فيلمه الكوميدي «شقاوة أونلاين» المقرر بدء تصويره بعد إجازة عيد الفطر، وهو من تأليف سامح سر الختم وشادي محسن، فقال: إن الفيلم يتناول عن قضية مهمة جداً نعيشها حالياً، وهي الـ «سوشيال ميديا»، ويرصد مدى تأثيرها علينا وعلى أفكارنا وآرائنا وشخصياتنا وسلوكنا، حتى أصبحنا تابعين لها بشكل مطلق في حياتنا اليومية، حيث ستتم مناقشة جميع هذه المخاوف بشكل كوميدي غير تقليدي.

وأوضح رمزي أن الفيلم لا يستهدف الجمهور المصري أو العربي فحسب، بل سيكون موجهاً للعالم أجمع، خصوصاً أن هذه القضية باتت تشغل الكوكب بأسره، ويجسد دور شاب يدعى «عمر» يعمل في مجال الدعاية والإعلان، وهو متخصص في الـ «سوشيال ميديا» ويحب فتاة من طرف واحد، وبعدها تتوالى الأحداث بأسلوب كوميدي جميل وعفوي.

آخر أعمال هاني رمزي التلفزيونية مسلسل «القاتل الذي أحبني»، الذي عرض مؤخراً على إحدى المنصات الإلكترونية وشاركه البطولة «سهير رمزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة»، ومن تأليف أشرف سالم، وإخراج عمرو عابدين، وقدم من خلاله شخصية معتز، وهو رسام مغمور، يحدث له حادث ما تنقلب حياته رأس على قلب، ويواجه العديد من العقبات والألغاز.