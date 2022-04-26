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بعوضة كادت تطيح بأغنى رجل في العالم
إيلون ماسك
26 ابريل 2022 10:10

بمناسبة شرائه موقع "تويتر"، أعادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بث برنامج كانت أعدته عن الملياردير إيلون ماسك قبل 21 عاما، تحدث خلاله عن محنته مع بعوضة الملاريا.

وقال ماسك في حوار صور في شكل برنامج وثائقي عام 2001، إنه على المستوى الشخصي تعب قليلا من الإنترنت.

وتحدث الملياردير الأمريكي وصاحب المشاريع الطموحة في مجال السيارات الكهربائية وصواريخ الفضاء والإنترنت، عن مشاريعه اللاحقة في ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه يود ريادة مجالات جديدة، وأنه مهتم بعمل شيء في مجال مختلف مرتبط بسبب مجيئه في الأصل إلى وادي السيليكون، ويتمثل في دراسة فيزياء الطاقة.

وأسدى ماسك في ذلك الحوار نصيحة تقول إنه يجب أن تقضي وقتا طويلا جدا في عملك، ولا يوجد شيء على شاكلة ثماني ساعات في اليوم في وادي السيليكون في أي مجال عمل، لافتا إلى أنه يبحث في تأسيس شركة يكون لها تأثير على المدى الطويل.

وكشف الملياردير الأمريكي، الجنوب إفريقي المولد، عن تجربته مع الموت، مشيرا في تلك المقابلة إلى أنه أصيب بالملاريا خلال زيارة إلى جنوب إفريقيا وأنه مكث في المستشفى شهرين، وأنه عاد في غضون 36 ساعة من الموت، في حين قال صديقه إن فكرة "سقوطك بفعل بعوضة صغيرة، صادم".

 

المصدر: وكالات
البعوضة
الملاريا
إيلون ماسك
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