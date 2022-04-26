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ضغط الدم.. "قاتل صامت" يهدد الحياة
ضغط الدم.. "قاتل صامت" يهدد الحياة
26 ابريل 2022 09:10

أعلن الدكتور زاور شوغويف، أخصائي أمراض القلب أن ضغط الدم المنخفض يمنع وصول الدم إلى أعضاء الجسم.

وأوضح الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، خطورة انخفاض مستوى ضغط الدم الشرياني ومتى يجب استدعاء سيارة الإسعاف.

ويضيف، يعتبر ضغط الدم الشرياني 120\80 هو ضغط الدم الطبيعي. ولكن في الواقع حدود ضغط الدم الطبيعي أوسع من ذلك. ووفقا له الحدود الدنيا لضغط الدم الطبيعي هي 90\60 والحدود العليا هي 140\90.

ولكن كما هو معروف يعنبر ارتفاع مستوى ضغط الدم بصورة مفاجئة أمر خطير جدا، لأنه قد يسبب الجلطة الدماغية او احتشاء عضلة القلب. كما أن الانخفاض المفاجئ لمستوى ضغط الدم هو أيضا خطير، لأنه قد يكون سببا في اضطراب تدفق الدم إلى أعضاء الجسم الداخلية ما يلحق بها أضرارا لا يمكن إصلاحها.

ويقول، "تكمن خطورة ضغط الدم الذي دون 90\60 في اضطراب وصول الدم إلى بعض الأعضاء والأنسجة. وعندما ينخفض ضغط الدم بصورة مفاجئة دون الحدود الدنيا الطبيعية يعاني الجسم من سوء التغذية، وأول المتضررين هو الدماغ، لذلك قد يغمى على الشخص، ويلي ذلك اضطراب عمل القلب والكلى والكبد".

ويشير الأخصائي، إلى أنه يجب في حالة الشعور بالضعف والدوار واضطراب الحركة، قياس مستوى ضغط الدم، فإذا ظهر أنه 85\60 يجب فورا استدعاء سيارة الإسعاف، لأن بعض الأمراض تطور بسرعة على خلفية انخفاض مستوى ضغط الدم.

ويقول، "عندما يكون الضغط 85\60 يتطور كل شيء بسرعة كبيرة. لذلك إذا لم تستدع سيارة الإسعاف في الوقت المناسب، فقد يؤدى هذا إلى الوفاة. لأن كل شيء يتوقف على تحديد سبب انخفاض مستوى ضغط الدم".

المصدر: وكالات
ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
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