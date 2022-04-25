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الكشف عن بقايا معبد زيوس كاسيوس بشمال سيناء
حفريات في موقع معبد زيوس كاسيوس (أرشيفية)
26 ابريل 2022 00:34

القاهرة (وام) 
نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع تل الفرما «بيلوزيوم» بمنطقة آثار شمال سيناء في الكشف عن بقايا معبد للإله زيوس كاسيوس وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها بالموقع ضمن مشروع تنمية سيناء للعام 2021-2022. 

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، وقال إن المعبد المكتشف يقع على بعد نحو 200 متر إلى الغرب من قلعة «بيلوزيوم» و100 متر إلى الجنوب من الكنيسة التذكارية الموجودة بالموقع. 

وأضاف أنه تم تحديد مكان المعبد المكتشف بناء على وجود بقايا بوابة ضخمة على سطح الأرض انهارت قديماً بسبب زلزال قوي ضرب المدينة، وكانت البوابة عبارة عن عمودين من الجرانيت الوردي يبلغ طول الواحد منهما نحو 8 أمتار تقريباً وسمكه يبلغ متراً إضافة إلى وجود عتب علوي من الجرانيت كان مثبتاً أعلي البوابة.

معبد
حفريات
زيوس
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