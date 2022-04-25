دراسة تتعرض لمدى فعالية جرعة معززة ضد كورونا

تعددت الدراسات التي تتناول الحماية الناتجة إثر تلقي جرعة معززة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد. وبحسب بيانات دراسة جديدة من جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة، نُشرت في دورية "ذا لانست ريسبيراتوري مديسين"، يتقلص المستوى المرتفع في البداية من الحماية ضد الإصابة من متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا بعد بضعة أشهر من تلقي جرعة معززة من لقاح "بيونتك/فايزر". وكتبت المعدة الرئيسة للدراسة، عالمة الأوبئة سارة واي تراتوف، وفقا لبيان "تعمل الجرعات المعززة من لقاح كورونا الذي طورته بيونتيك/فايزر على تحسين الحماية بشكل كبير ضد متحور أوميكرون، على الرغم من أنه يبدو أن هذه الحماية ضد دخول الطوارئ والإقامة في المستشفيات تتضاءل بعد ثلاثة أشهر". وأوضحت الباحثة، في المقابل، أن بعض الفعالية التي توفرها الجرعة المعززة تبقى حتى بعد مرور هذه المدة. وقام الباحثون في الدراسة بتحليل 11123 حالة دخول إلى المستشفى ودخول إلى الطوارئ بسبب الإصابة بعدوى تنفسية حادة. وفي فترة الدراسة الممتدة من ديسمبر 2021 إلى فبراير 2022، كان كل من متحوري "دلتا" و"أوميكرون" منتشرين. جاءت نتيجة الدراسة كالآتي: "بعد ثلاث جرعات، كانت فعالية لقاح بيونتيك/فايزر ضد دخول المستشفيات بسبب الإصابة بأوميكرون قد بلغت 85% بعد أقل من ثلاثة أشهر. وتراجعت إلى 55% بعد ثلاثة أشهر أو أكثر". وفيما يتعلق بالدخول إلى غرف الطوارئ، بلغت نسبة الحماية ضد أوميكرون بعد تلقي ثلاث جرعات 77% بعد أقل من ثلاثة أشهر، وتراجعت إلى 53% بعد ثلاثة أشهر أو أكثر. وبالنسبة لمتحور دلتا، كانت الاتجاهات المتعلقة بانخفاض الفعالية ضد كورونا متشابهة بوجه عام. ومع ذلك، قُدرت الفعالية بأنها أعلى مقارنة بمتحور أوميكرون في كافة الأوقات. وفي المتوسط، كانت فعالية لقاح بيونتيك/فايزر ضد أوميكرون أعلى بشكل ملحوظ بعد ثلاث جرعات منها بعد جرعتين. في ألمانيا، توصي لجنة التطعيم الدائمة حالياً بجرعة معززة ثانية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً والأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي. ودعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ مؤخراً في بروكسل إلى التطعيم بجرعة رابعة لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً. وفي مطلع أبريل الجاري، أعلنت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي أن جرعة رابعة لجميع الناس ليست ضرورية حاليا، إلا أنها أشارت إلى أن جرعة رابعة قد تكون مجدية بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً، نظراً لارتفاع مخاطر الإصابة بمسار حاد لكورونا.