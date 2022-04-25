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متحف «رومبا» في منزل «بابا ويمبا»
بابا ويمبا
26 ابريل 2022 02:15

كينشاسا (أ ف ب)

تحول مقر إقامة المغني الكونغولي بابا ويمبا في كينشاسا إلى «متحف للرومبا الكونغولية»، وتوافد الجمهور على المتحف الجديد بعد 6 سنوات من وفاة الفنان على خشبة المسرح، وقالت وزيرة الثقافة كاترين كاثونغو: «سيتم التحدث عن الرومبا الكونغولية بالكلمات والصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والنحت والرقص والنصوص الشعرية والبحوث والمحفوظات»، مشيرة إلى بناء «أكبر استوديو صوتي لتسجيل الموسيقى»، وخلال الافتتاح، أعرب أسالفو، قائد فرقة «ماجيك سيستم» عن أمله في أن تمثل كل الفئات الفنية في هذا المتحف لأن «بابا ويمبا كان فناناً شاملاً».

كينشاسا
الكونغو
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