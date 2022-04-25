«ذي باد غايز» يحقق 24 مليون دولار

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تصدر الفيلم الكوميدي «ذي باد غايز»، من إنتاج شركة «دريمووركس أنيميشنز»، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، مع إيرادات 24 مليون دولار خلال عطلة الأسبوع، وفيلم «ذي باد غايز» هو نسخة صور متحركة من فيلم «أوشنز11» أبطاله حيوانات تشكل عصابة ذكية شريرة، فيما حافظ فيلم «سونيك ذي هيدجهوغ 2» على المركز الثاني بإيرادات بلغت 15.2 مليون دولار، وذهب المركز الثالث إلى فيلم «فانتاستيك بيتس: ذي سيكرتس أوف دامبلدور» بإيرادات 14 مليون دولار، وحل فيلم «ذي نورثمان» في المركز الرابع مع عائدات 12 مليون دولار.