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«ذي باد غايز» يحقق 24 مليون دولار
«ذي باد غايز» يحقق 24 مليون دولار
26 ابريل 2022 02:15

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تصدر الفيلم الكوميدي «ذي باد غايز»، من إنتاج شركة «دريمووركس أنيميشنز»، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، مع إيرادات 24 مليون دولار خلال عطلة الأسبوع، وفيلم «ذي باد غايز» هو نسخة صور متحركة من فيلم «أوشنز11» أبطاله حيوانات تشكل عصابة ذكية شريرة، فيما حافظ فيلم «سونيك ذي هيدجهوغ 2» على المركز الثاني بإيرادات بلغت 15.2 مليون دولار، وذهب المركز الثالث إلى فيلم «فانتاستيك بيتس: ذي سيكرتس أوف دامبلدور» بإيرادات 14 مليون دولار، وحل فيلم «ذي نورثمان» في المركز الرابع مع عائدات 12 مليون دولار.

شباك التذاكر
أميركا
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