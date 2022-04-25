أضرار محدودة للتسرب النفطي في «غالاباغوس»

بويرتو أيورا (الإكوادور) (أ ف ب)

أعلنت جزر غالاباغوس في الإكوادور أن التسرب النفطي الناجم عن غرق زورق سياحي مع (7600 لتر) من وقود الديزل قبالة سواحلها لم يتسبب في أضرار «كبيرة»، كما قالت المحمية الطبيعية، وقالت محمية غالاباغوس إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات والمتطوعون المقيمون ساهمت في منع «حدوث ضرر كبير على الجزيرة والأنظمة البيئية البحرية للأرخبيل»، وأضافت أن المسؤولين البيئيين سيواصلون مراقبة الوضع، وأرخبيل غالاباغوس، الذي تعود تسميته إلى السلاحف العملاقة المستوطنة فيه، مدرج على قائمة التراث العالمي للبشرية منذ عام 1979 ويُعدّ موطناً لعشرات الأنواع من الطيور ويحفل بالشعاب المرجانية والأسماك الساحلية.