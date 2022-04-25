عودة الحياة لمعبد أنغكور وات

سيام ريب (كمبوديا) (أ ف ب)

مع بزوغ الفجر، تجمّع سياح أجانب لرؤية الأبراج القديمة لمعبد أنغكور وات الشهير في كمبوديا، بعد إعادة افتتاح الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي، وتسود آمال كبيرة بأن هذا المعبد الذي شهد أعمال صيانة، سيقود انتعاش قطاع السياحة بعد أزمة كورونا، ويقول لونغ كوسال الناطق باسم هيئة «أبسارا» المكلفة بحماية الحدائق الأثرية: «أخذت معابدنا قسطاً من الراحة، وأصلح العمال الأبراج المتداعية وركبوا تمديدات المياه للحفاظ على العشب الأخضر خلال موسم الجفاف»، وتقول السائحة الألمانية هانا التي تزور كمبوديا للمرة الأولى: «إن الموقع جميل ورائع، وأعمال التجديد وقلة الحشود جعلت التجربة مذهلة وفريدة جداً».