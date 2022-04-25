دراما رمضان.. «للكبار فقط» ؟

تامر عبد الجميد ومحمد قناوي (أبوظبي، القاهرة)

رغم التطور في مستوى المشهد الفني في دراما رمضان هذا العام، والاختلاف القصصي والفكري في الدراما العربية التي تعرض في «الماراثون الرمضاني»، إلا أن بعض المسلسلات تشابهت في قاسم مشترك، وهو «العنف والألفاظ التي وصفها الجمهور بالبذيئة»، فهل المفترض أن يصنف بعضها «للكبار فقط»؟، في ظل الاتهام بالاعتماد على تواجد مشاهد تحوي عنفاً وعبارات خادشة للحياء، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين المشاهدين والنقاد.

ظاهرة العنف واستخدام بعض الألفاظ أثارت تساؤلات لدى الكثيرين حول الرقابة التي سمحت بهذا التجاوز، خصوصاً أن هذه العبارات جاءت زائدة وغير مبررة حسب رأي النقاد وما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويصعب وصفها بأنها تخدم النص أو الحدث الدرامي في هذا العمل الفني أو ذاك، فيما يرى البعض الآخر أنها في محلها، ويأتي مسلسل «فاتن أمل حربي» في مقدمة المسلسلات التي أثارت الكثير من النقاش، ورغم ما محققه العمل الذي كتبه إبراهيم عيسى وتلعب بطولته نيللي كريم، من نسب مشاهدة عالية منذ عرض الحلقة الأولى إلى وقتنا هذا، فقد تعرض للعديد من الانتقادات منها العنف الأسري الزائد، والكلمات والألفاظ والإهانات التي تتعرض لها الزوجة وحقوقها المسلوبة في حالة ما بعد الطلاق، من خلال قصة «فاتن أمل حربي» التي تحصل على الطلاق بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وتظن أن معاناتها انتهت بعد الطلاق، ولكنها تجد نفسها في مواجهة قد تحرمها من ابنتيها، خصوصاً مع استخدام طليقها حيلاً مختلفة لتجريدها من حقوقها وإذلالها.

نيللي كريم

ضجة كبيرة

«من شارع الهرم إلى..»، وهو من كتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، وبطولة هدى حسين وخالد البريكي ونور الغندور.. من المسلسلات التي حققت «ترند» في مواقع التواصل، ودارت حوله نقاشات كثيرة، حيث تدور أحداثه حول طبيبة ووالدة وجدة عطوفة تضع القواعد للعائلة كلها المكونة من أم و6 أبناء وزوجاتهم والأحفاد، حيث لا خصوصية لأحد في بيت أو حتى في عمل، وحين تصل راقصة من شارع الهرم لإحياء زفاف أحد الأبناء تقرر استغلال العائلة، ووصلت أصداء الرفض للعمل إلى حد كبير لتحديد ما إذا كان يتضمن فعلاً إساءة للمجتمع، كما نالت الممثلة نور الغندور الكثير من الانتقادات بسبب بعض المشاهد في دورها كراقصة.

توبة

ويعتبر «توبة» من الأعمال الدرامية التي تواجه انتقادات شديدة من الجمهور بسبب ما يتضمنه من مشاهد اعتبرت بلطجة وإيحاءات وألفاظ وصفت بأنها لا تتناسب مع طقوس الشهر، كما أن المسلسل أثار غضب بعض أهالي بورسعيد واتهموه بتجسيد صورة سلبية عنهم، إذ يصورهم مثيري مشاكل، ووصلت هذه الاعتراضات إلى حملة عبر السوشيال ميديا مطالبة بوقف عرضه.

عمرو سعد

انحراف

لم يسلم مسلسل «انحراف» من الهجوم عليه بدعوى أنه يروج للعنف بين أفراد المجتمع، حيث تمارس بطلة العمل روجينا، وهي تعمل طبيبة نفسية، العنف الجسدي عبر القتل، الذي بدأته بزوجها الذي جسده محمد لطفي في الحلقة الأولى من العمل، ثم توالت جرائم القتل طوال الحلقات، إلى جانب مشاهد أخرى من العنف الأسري والخيانة والألفاظ.. هذه المشاهد دفعت البعض بالتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب المصري بضرورة باتخاذ إجراءات لوقف عرض المسلسل. وفي دفاع بطلة العمل روجينا عن العمل في بداية عرضه، قالت: لا يصح الحكم على مسلسل بمشهد واحد دون مشاهدة باقي الحلقات، وفهم الدوافع التي دفعت الشخصية للقتل والعنف بهذه الطريقة.

مرآة للمجتمع

وحول ظاهرة العنف الجسدي واللفظي في مسلسلات رمضان، قال المخرج رؤوف عبد العزيز مخرج مسلسل «انحراف»: أنا حريص على تقديم جرعة درامية تعبر بشكل حقيقي عن حياتنا، فدورنا هو أن نكون مرآة للمجتمع وأن نعبر عن سلوكنا بوضوح.. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تغيرت الشوارع بشكل كبير، ما أدى إلى ملاحظات في الانضباط، وهو الهدف الرئيسي للمسلسل.

روجينا

قيم وأخلاقيات

فيما قال الناقد أحمد النجار: هناك معايير للأعمال الدرامية التي يتم عرضها خلال الشهر، ولكن لايتم الالتزام بها خاصة فيما يتعلق باحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال وعدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة والحوارات المتدنية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بدعوى أن هذا هو الواقع، إضافة إلى ضرورة البعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والمشاهد الفجة والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي وتسيء للواقع خصوصاً أن الدراما يشهدها العالم العربي ومناطق أخرى من العالم.

خدمة القصة

ويرى الممثل والمنتج منصور الفيلي أن هناك بعض المشاهد يجب تنفيذها ضمن السياق المراد للأحداث، والتي لا يستطع المشاهد فهم العمل مع عدم وجودها، ولكن في الوقت نفسه مع مراعاة العادات والتقاليد والمجتمع، خصوصاً أن هذه المسلسلات تعرض على شاشة التلفزيون والمنصات التي يشاهدها الصغير قبل الكبير.

منصور الفيلي

وقال: المشهد الأكثر إقناعاً يكون عن طريق الأداء التمثيلي، بانفعالات الوجه ولغة العينين، لذلك فإنه يمكن استبدال العبارات والألفاظ الخادشة بأداء تمثيلي انفعالي، الأمر الذي سيفيد المشهد ككل أكثر من إلقاء اللفظ على الملأ، أما ناحية مشاهد العنف التي اعتمدت في بعض المسلسلات، فهنا تحسب على قصة العمل نفسه، وإمكانية صناعه من تقديم هذا العنف بشكل مقبول يكون في خدمة القصة والأحداث نفسها.

حرية إبداع

أوضح الناقد محمد سلطان أن ما نشهده في بعض الأعمال الدرامية التي تعرض طوال الشهر، إفراط في عبارات الشتائم والألفاظ النابية، وتفريط في قيم المجتمع، تحت مسمى حرية الإبداع، فامتلأت بعض الأعمال بالمفردات والمشاهد الصريحة، متناسين أن الحرية في طرح أفكار جديدة، فالفن ليس مهمته نقل الواقع فقط، ولكن مع تهذيب النفوس والرقي بالمشاعر، فالفنّ أداة للنهوض بثقافة المجتمع وتحسين طریقة تعامل الناس فيما بينهم.

ليلى علوي في مسلسل «دنيا تانية»

لغة الشارع

ترى الناقدة ماجدة موریس أن السبب في موجة الألفاظ البذيئة والكلمات النابية التي غزت المسلسلات، دخول جيل جديد من المؤلّفين الشبّاب الذين لم يجدوا حرجاً من نقل لغة الشارع إلى الشاشات، ظنّاً منهم أنّ ذلك سيثري الحوار ويجعله أكثر قرباً للمشاهد وتعبيراً عنه، بحسب ما يرى معظمهم.

دنيا تانية

أثارت الحلقات الأولى من مسلسل «دنيا تانية» جدلاً كبيراً، وقرر على إثره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إيقاف عرضها، بسبب تضمنها من مشهد خادش، وأشار الكاتب أمين جمال، مؤلف المسلسل، إلى أنه تم الاتفاق مع المسؤولين عن الرقابة على المصنفات الفنية بإجراء تعديل في الخطوط الدرامية لشخصيتي «دنيا» التي تجسدها ليلى علوي، و«علا» التي تجسدها مي سليم، لتتناسب مع القواعد واللوائح.

مسلسل «الكبير أوي»

ممرضة مصرية

رغم النجاح والصدى الكبيرين الذي يحققه مسلسل «الكبير أوي» لأحمد مكي، إلى أنه رفعت دعوى قضائية ضده، بسبب مشهد اعتبره البعض إهانة للممرضات، وإساءات ضدهن لفظاً وفعلاً وعبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة، خصوصاً في مشهد ليلة زفاف «الكبير» على «مربوحة» التي ارتدت فيه زي ممرضة، وهو ما اعتقده البعض إسقاطاً كبيراً من شأنه الإضرار بمهنة التمريض.