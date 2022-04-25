عجوز حائز جائزة نوبل يهزم كورونا

تغلّب ماريو فارغاس يوسا الحائز جائزة نوبل الآداب على مرض كوفيد-19 وسيغادر عيادة مدريد حيث كان يعالج من الإصابة لاستكمال تعافيه في المنزل، وفق ما غرّدت عائلته اليوم الاثنين.

وكتب ابنه ألفارو فارغاس يوسا على موقع تويتر أن الكاتب، البالغ 86 عاما "تغلّب على كوفيد. الآن هو ذاهب إلى المنزل لمواصلة تعافيه".

ووجه ألفارو الشكر إلى الطاقم الطبي الذي أشرف على علاج الكاتب في العيادة.

وكتب ابنه الجمعة على تويتر أنه ذهب لتلقي العلاج الأسبوع الماضي بعد "مضاعفات ناجمة عن فيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه أدخل العيادة "قبل أيام قليلة" وحالته "تتحسن".

كما وقّع التغريدة ابنا الكاتب الآخران غونزالو ومورغانا.

ولد فارغاس يوسا في البيرو عام 1936 ونال الجنسية الإسبانية عام 1993 وحصل على جائزة نوبل الآداب عام 2010.

المصدر: آ ف ب