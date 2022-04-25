حديقة الحيوانات بالعين تواصل جهود حماية البطاريق

العين (الاتحاد) تحتضن حديقة الحيوانات بالعين مجموعة نادرة وفريدة من بطاريق هومبولت الشهيرة المهددة بالانقراض، حسب القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة؛ نتيجة الصيد الجائر والتغير المناخي. ويبلغ عدد البطاريق في الحديقة 60 بطريقاً تحظى بأعلى معايير الحماية والحفظ في بيئة طبيعية مماثلة لمواطنها الباردة في معرض داخلي تبلغ مساحته 150 متراً مربعاً، بالإضافة إلى نظام فلترة المياه الذي يعمل على مدار الساعة لتنظيف مياه الحوض يومياً، وبإشراف ورعاية مجموعة من المدربين والأطباء البيطريين المتخصصين في تربية البطاريق. ومن الجدير ذكره أن حديقة الحيوانات بالعين استطاعات وعلى مدى السنوات السابقة إكثار البطاريق بنجاح من خلال توفير الرعاية المناسبة ومتطلبات التعشيش والتكاثر، وكذلك تربية الطيور التي لا تقوم الأمهات برعايتها وإطعامها وفي يومها العالمي الذي يوافق 25 أبريل تفخر حديقة الحيوانات بالعين بالبرامج والاستراتيجيات التي تقدمها لحفظ بطاريق هامبولت، لتشمل التجارب والتثقيف والمشاريع الرأسمالية الفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. أما على صعيد التثقيف والتجارب؛ تقدم الحديقة للجمهور إطعام البطاريق، وموكب البطاريق وقصصها الممتعة التي يرويها مربوها للزوار سواءً في معرضها المخصص أو ساحة عرض الطيور، بالإضافة لتوعية الزوار بأهمية هذه الطيور والأخطار التي تواجهها في الطبيعة و كيفية الحفاظ عليها و دور المجتمع والمؤسسات في حفظ الحيوانات المهددة بالانقراض وحماية الحياة البرية. وعلى مستوى المشاريع الجديدة ستقدم الحديقة قريباً أول معرض خارجي للبطاريق في الشرق الأوسط يتيح للزوار فرصة الدخول إلى منطقة الشاطئ والتفاعل المباشر مع البطاريق وإطعامها ومشاهدتها وهي تسبح في البركة الخارجية بمهارة من خلال الألواح الزجاجية التي صممت خصيصاً لذلك.