هل يستحوذ إيلون ماسك على تويتر؟

قالت مصادر مطلعة، إن موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي بدأ المرحلة الأخيرة من المفاوضات بشأن صفقة استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على الشركة مقابل 43 مليار دولار أميركي. وإذا تمت الصفقة، يمكن أن تكون من أكبر صفقات الاستحواذ على شركة مسجلة في البورصة حتى الآن.وأشارت وسائل إعلام إلى أن إدارة «تويتر» تعمل حالياً على وضع الشروط الخاصة بصفقة يمكن أن تؤدي إلى اتفاق خلال اليوم إذا مضت المفاوضات بسلاسة. ونقلت تقارير إعلامية عن أحد المصادر القول إن ماسك يحشد الشركاء لصفقة الاستحواذ ويواصل الحديث مع شركاء مستثمرين محتملين بشأن الصفقة. وقالت المصادر، إن المناقشات بين الملياردير ومجلس إدارة «تويتر» بشأن الاستحواذ على أسهم تويتر بسعر 54,20 دولار أميركي للسهم الواحد، استمرت حتى الساعات المبكرة من صباح اليوم. وارتفع سعر سهم «تويتر» بنسبة 39% إلى 50,84 دولارا خلال تعاملات اليوم. كانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن شركة تويتر قررت إعادة بحث عرض الاستحواذ المقدم من إيلون ماسك بعد أن جمع التمويل اللازم للصفقة. ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، القول إن مديري تويتر يعيدون دراسة الصفقة في ضوء إعلان ماسك مالك ومؤسس شركة السيارات الكهربائية «تسلا» جمع تمويلات بقيمة 46,5 مليار دولار للصفقة. كانت التوقعات تشير إلى رفض عرض الاستحواذ ومرر مجلس إدارة تويتر في وقت سابق قراراً يسمى «الحبة المسمومة» للتصدي لأي عرض استحواذ محتمل غير مرغوب فيه. وذكرت «وول ستريت جورنال» أن «تويتر» ستعيد إلقاء نظرة على العرض مع زيادة احتمالات الدخول في مفاوضات مع ماسك. كان ماسك قد أعلن، الأسبوع الماضي، جمع 46,5 مليار دولار في إطار مساعيه لشراء حصة مسيطرة في شركة تويتر، وفقا لوثائق قدمها للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. ويعتزم ماسك التقدم بعرض رسمي لجميع المساهمين الحاليين في «تويتر»، بهذا المبلغ النقدي، الذي يتضمن قرضا بقيمة 25 مليار دولار وأكثر من 21 ملياراً جمعها من مصادر أخرى.