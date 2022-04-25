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«تويتر» يحجب حساب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز
خيرت فيلدرز
25 ابريل 2022 19:17

حجب موقع «تويتر» حساب السياسي الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، بعد أن أرسل تغريدة يهاجم فيها الإسلام، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام اليوم الاثنين.
وجاء الإجراء، الذي اتخذته شركة «تويتر»، بعد أن قالت إن السياسي اليميني المتطرف، انتهك قواعدها ضد السلوكيات البغيضة، بحسب ما قاله زعيم حزب الحرية المناهض للهجرة لشبكة «إن أو إس» الإعلامية الهولندية.
وحذفت شركة التواصل الاجتماعي تغريدة أرسلها فيلدرز يوم الثلاثاء الماضي، كان يرد فيها على إدانة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لوقائع الإسلاموفوبيا في أوروبا.
ولم تنشر أي تغريدات من حساب فيلدرز منذ يوم الأربعاء الماضي.

المصدر: د ب أ
خيرت فيلدرز
اليمين المتطرف
تويتر
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