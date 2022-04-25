ماذا قالت وزارة الحج والمعتمرين عن كثرة التقاط الصور في الحرم؟

شعبان بلال (القاهرة)

علّقت وزارة الحج والعمرة السعودية على كثرة التصوير في الحرم المكي وأثناء أداء العمرة، مؤكدة ضرورة التفرّغ للعبادة في أطهر بقاع العالم.

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: إن كثرة التصوير يشغل المعتمر عن الخشوع وطاعة الله، ويُزعج العابرين عند التصوير، وقد يُعرض الآخرين للاصطدام بك.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أنه عند الرغبة في التصوير داخل الحرم لابد من احترام خصوصية الآخرين أثناء أدائهم للمناسك، مؤكدة ضرورة تجنب تصوير أي موقف خاص.

وتستمر الجهود لخدمة المعتمرين من خلال أعمال الفرق الميدانية بمكة المكرمة في أرقام خلال شهر رمضان المبارك.

وتتابع وزارة الحج والعمرة تصاريح أكثر من 4.5 مليون معتمر عبر زيارات ميدانية على مرافق الخدمات ومتابعة البلاغات لمعالجة الخدمات المقدمة، ومواجهة ورصد المخالفات الميدانية.