أمطار غزيرة وسيول تضرب السعودية

شعبان بلال (القاهرة)

تشهد عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، اليوم، سقوط أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول، وسط تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد السعودي من هذه الموجة المضطربة.

وتضرب هذه الأمطار وزخات البرد عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، وهي الرياض ومكة والمدينة وعسير وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والشرقية وجازان.

وحذر المركز الوطني للأرصاد السعودي من تعرض معظم مناطق المملكة لهطول أمطار رعدية غزيرة يصاحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية.

توقع مركز الأرصاد السعودية استمرار تأثيرات هذه الحالة الجوية المضطربة حتى نهاية الأسبوع الجاري على مناطق متفرقة من المملكة.

وعلى مدار الأيام الماضية، شهدت عدة دول عربية ومنها المملكة العربية السعودية عدم استقرار في الأحوال الجوية وحدوث موجات صقيع وحرارة شديدة بصورة مستمرة.

ويشهد العالم حالة من الاضطراب المناخية خلال السنوات الأخيرة، وسط مطالبات دولية بالعمل بصورة موحدة لمواجهة تأثيرات هذه التغيرات والحد من أسبابها.