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من هي المصرية فرح الديباني التي قبل ماكرون يدها بعد فوزه؟
من هي المصرية فرح الديباني التي قبل ماكرون يدها بعد فوزه؟
25 ابريل 2022 16:21

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت المغنية المصرية الشابة فرح الديباني، على مدار الساعات الماضية، قائمة الأكثر بحثاً وتداولاً على مؤشر البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ظهورها في حفل فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وظهرت فرح الديباني أمام الملايين حول العالم بشكل مميز خلال خطاب النصر الذي ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، احتفالاً بإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، بعدما دعاها الرئيس بنفسه للغناء في خطاب النصر. وقدمت فرح الديباني، التي درست في أكاديمية أوبرا باريس لعام 2016، أغنية بعد خطاب فوز إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية، والذي بدوره سارع إلى تقبيل يدها بعد الانتهاء من الأغنية. السوبرانو فرح الديباني، هي مغنية أوبرا مصرية الجنسية نشأت في محافظة الإسكندرية وخريجة المدرسة الألمانية للموسيقى. كانت تدرس العمارة، وحصلت على جائزة المجلس الأعلى للثقافة عام 2007، قبل أن تقرر الانتقال إلى العاصمة الألمانية برلين. ‏والتحقت بأوبرا باريس عام 2016، وهي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرا شابة، من أوبرا باريس في العام 2019، و‏تفوقت على حوالي 800 شخص نافسوا معها على جائزة أفضل مغنية أوبرا شابة. كما اختارتها مجلة عالم الأوبرا في ألمانيا كأفضل موهبة أوبرالية شابة، وحصلت على جائزة مؤسسة فاجنر، وغنت على خشبة مسرح الكوميديا الأوبرالية في برلين. وخلال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المغنية فرح الديباني لمشوارها الفني الحافل بالنجاحات.

إيمانويل ماكرون
ماكرون
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