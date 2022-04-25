القمر والمريخ يتجاوران في سماء العالم العربي.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)

يُمكن لمحبي الفلك مشاهدة اقتران القمر مع كوكب المريخ في مشاهد فلكية بديعة مذهلة خلال ساعات تُزين سماء العالم العربي. ويتراءى القمر مع كوكب المريخ في مشهد رائع، فجر غدٍ الأحد، يمكن رؤيتها بالعين المجردة، حيث أوضح أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس أن هذه الاقترانات تحدث فجراً قبل شروق الشمس بساعتين تقريباً، إلى أن تختفي الظاهرة في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس. والاقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، مضيفاً أنه اقتراب ظاهري غير حقيقي، أما المسافة الحقيقة بين هذين الجرمين فهي كبيرة جداً، تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات، حسب تادرس. واقترن القمر مع كوكب زحل (يتجاوران في السماء) في 25 أبريل، ومتوقع أن يقترن القمر مع كوكبي الزهرة والمشتري معاً في 27 أبريل، كما يقترن الزهرة والمشتري في 30 أبريل. وشجع تادرس الشباب وهواة الفلك وعلوم الفضاء على مشاهدة ومتابعة هذه الظواهر وتصويرها، مضيفاً أن مشاهدة الظواهر والأحداث الفلكية ممتعة بشرط. وأوضح أستاذ الفلك المصري أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين كثيراً، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.