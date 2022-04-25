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في سن الـ13 .."أينشتاين الصغير" يستعد لدراسة الدكتوراه
في سن الـ13 .."أينشتاين الصغير" يستعد لدراسة الدكتوراه
25 ابريل 2022 11:37

تم قبول صبي يبلغ من العمر 13 عاما في برنامج الدكتوراه بالفيزياء في جامعة مينيسوتا الأميركية، بعدما حصل على البكالوريوس في علوم الفيزياء والرياضيات.
 
ويسعى والدا إليوت تانر الذي يصفه كثيرون بـ"أينشتاين الصغير" إلى تأمين 20 ألف دولار، بعدما قبل ابنهما في جامعة مينيسوتا، لاستكمال دراسته.

وبحسب ميشيل والدة إليوت، فإن تعلق ابنها بالعلوم ظهر في سن الثالثة، حيث أخذ يتعلم القراءة بسهولة على نحو مفاجئ، كما أظهر حبا للأرقام.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن إليوت قوله: "لدي شغف بالفيزياء التي أعتبرها أكثر العلوم تفضيلا بالنسبة لي، حيث أقوم بتدريسها لطلاب جامعيين أيضا".

ووفقما ذكرت ميشيل فإن ابنها أكمل منهاج الثانوية في عامين بالمنزل، وأخذ يتلقى دروسه الجامعية وهو في التاسعة.

وأضافت ميشيل: "رغم أنه كبر بسرعة خلافا لباقي الأطفال، إلا أنه لا يزال صغيرا بالنسبة لي. أتمنى أن يواصل تعليمه ويحقق أعلى الشهادات".

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الفيزياء
البكالوريوس والماجستير
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