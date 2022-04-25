"تويتر" تعيد دراسة عرض صفقة إيلون ماسك

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة موقع التواصل الاجتماعي الأميركي تويتر قررت إعادة بحث عرض الاستحواذ المقدم من الملياردير الأميركي إيلون ماسك بعد أن جمع التمويل اللازم للصفقة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية اليوم الاثنين عن مصادر مطلعة القول إن مديري تويتر يعيدون دراسة الصفقة في ضوء إعلان ماسك مالك

ومؤسس شركة السيارات الكهربائية تسلا جمع تمويلات بقيمة 5ر46 مليار دولار للصفقة.

كانت التوقعات تشير إلى رفض عرض الاستحواذ ومرر مجلس إدارة تويتر في وقت سابق قرارا يسمى "الحبة المسمومة" للتصدي لأي عرض استحواذ محتمل غير

مرغوب فيه.

وذكرت وول ستريت جورنال إن تويتر ستعيد إلقاء نظرة على العرض مع زيادة احتمالات الدخول في مفاوضات مع ماسك.

كان ماسك، قد أعلن في الأسبوع الماضي جمع 5ر46 مليار دولار في إطار مساعيه لشراء حصة مسيطرة في شركة تويتر، وفقا لوثائق قدمها للجنة

الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ويعتزم ماسك التقدم بعرض رسمي لجميع المساهمين الحاليين في تويتر، بهذا المبلغ النقدي، الذي يتضمن قرضا بقيمة 25 مليار دولار وأكثر من 21

مليارا جمعها من مصادر أخرى.

كان ماسك، الذي يستخدم تويتر بغزارة وتسببت تغريداته من قبل في مشاكل مع السلطات المالية، أعلن الأسبوع الماضي عن عرض لشراء منصة التواصل

الاجتماعي ليجعلها شركة خاصة. واقترح سعر شراء يبلغ 20ر54 دولار للسهم،

ما يجعل قيمة الشركة، حال كان العرض قبل، تصل إلى 43 مليار دولار.وكشف ماسك مؤخرا أنه اشترى بالفعل أكثر من 9% من أسهم الشركة، ما يجعله

بالفعل أكبر مساهم منفرد في تويتر.

