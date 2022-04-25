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نادية الجندي تتحدث عن اكتشافها أحد أهم نجوم مصر
نادية الجندي
25 ابريل 2022 10:52

صرحت الفنانة المصرية نادية الجندي بأنها أكثر فنانة اكتشفت وجوهاً فنية جديدة بداية من الراحل أحمد زكي، وحتى الفنان ياسر جلال، وأنها سعيدة لاكتشافها وجوهاً استطاعت تحقيق النجومية.

وقالت الفنانة نادية الجندي في حوار لها على قناة  إم بي سي مصر: "عندما أرى ممثلا شابا أستطيع أن أقيم هل سيصبح نجما في المستقبل أم لا، وفي أفلامي التي قدمتها كان كل شخص يؤدي دوره، وهذا سر نجاح أعمالي، فأنا لا أحب أن أكون بطلة وسط أقزام، أحب أن أكون بطلة وسط عمالقة".

وتابعت: "أنا أكثر فنانة اكتشفت وجوها جديدة بداية من الفنان الراحل أحمد زكي وصولا للفنان ياسر جلال، وأقدم له تحية على دوره في مسلسل الاختيار 3، فهو جسد الدور بإتقان رائع".

وفي سياق أخر، أكدت نادية الجندي، أنها ترفض العديد من الأعمال الفنية التي تعرض عليها بسبب ضعف الكتابة حاليا، معقبة: "مبقاش فيه كتاب بيعملوا موضوعات تقيلة زى زمان".

وأضافت الجندي: "حاليا الكتاب بيستسهلوا، بيكتبوا 5 حلقات فقط ويبدأ التصوير".

واعتبرت الجندي أن غيابها عن الساحة الفنية يزيد من شوق الجمهور لوجودها، وأضافت أن حب الجمهور هو الخلطة السحرية التي تمنحها طاقة إيجابية تظهر على ملامحها.

المصدر: وكالات
مصر
ياسر جلال
نادية الجندي
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