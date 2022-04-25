سياح يغادرون الفضاء في طريق العودة إلى الأرض

غادر أربعة سياح فضاء محطة الفضاء الدولية اليوم الاثنين في أول رحلة خاصة إلى المحطة عائدين إلى الأرض.

وأوضحت شركة الفضاء الخاصة "أكسيوم سبيس" أن الرحلة إلى الأرض كانت قد تأجلت عدة مرات بسبب الطقس.

وذكرت شركة أكسيوم في تغريدة على تويتر إلى أن المركبة، التي تقل سياح الفضاء الأربعة، انفصلت عن محطة الفضاء الدولية مشيرة إلى أن طاقم

البعثة التي أطلق عليها "إيه إكس 1" شرعوا في رحلتهم إلى الأرض.

ومن المقرر أن تصل الكبسولة إلى سطح المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية فلوريدا في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ويتألف الفريق من رائد الفضاء الأميركي الإسباني مايكل لوبيز أليجريا ورجل الأعمال الأميركي لاري كونور ورجل الأعمال والطيار الإسرائيلي

إيتان ستيبي والمستثمر الكندي مارك باثي.

وانطلقت بعثة "ايه أكس1-" من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في كبسولة الفضاء "كرو دراجون" في 8 أبريل الجاري.

وتعتبر المهمة جهدا مشتركا بين كل من شركة أكسيوم ووكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وشركة تسلا المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وأجرى الفريق المكون من أربعة أشخاص تجارب علمية على متن محطة الفضاء الدولية.