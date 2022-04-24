«بريدوت».. حيوانات رقمية جديدة

سان فرانسيسكو (د ب أ)

طرحت شركة نيانتك المطورة للعبة «بوكيمون جو» اللعبة الجديدة للأجهزة الذكية «بريدوت»، التي تستدعي شعار لعبة «تاماجوتشي» القديمة الشهيرة، ولكن على عكس شخصيات «تاماجوتشي»، فإن «بريدوت» لا يموت حتى لو لم يجد الرعاية الكافية، بحسب «نيانتك»، وتقول زياه فوجل مديرة مشروع اللعبة: «يمكن للاعبين ترك حيوانات بريدوت البالغين يتزاوجون لإنتاج حيوانات رقمية جديدة»، ولكن لكل شخصية «بريدوت» جديدة خصائصها الفريدة، مشيرة إلى أن اللاعب متوسط المستوى سيحتاج من يومين إلى ثلاثة أيام لتربية البريدوت حديث الولادة.