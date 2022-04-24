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كرنفال ريو يحتفي بأفريقيا
كرنفال ريو يحتفي بأفريقيا
25 ابريل 2022 02:47

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

تواصلَت للّيلة الثانية العروض الساحرة في كرنفال ريو دي جانيرو الذي احتفى بجذوره الإفريقية، واحتشد  حوالى 70 ألف متفرج في جادة سامبودروم، لمتابعة استعراض تضمّن تحية إلى نيلسون مانديلا وباراك أوباما وبروبول وبيونسيه، وفي مشهد ساحر تابع المتفرجون البطل الخارق «بلاك بانثر» يظهر بشكل خاطف من مركبة تمثل مملكة واكاندا الخيالية، وظهر على مركبة ضخمة أخرى تنين بحر برتقالي اللون، ممهداً الطريق لمئات الراقصين الذين ارتدوا أزياء احتفالية، وتتنافس 12 مدرسة سامبا على لقب بطل للكرنفال، ويصنف المحلفون كل عرض وفقاً لتسعة معايير من بينها جودة العربات والأزياء.

أفريقيا
ريو دي جانيرو
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