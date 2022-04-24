آبل  ترفض ضغوط تجاوز آب ستور

واشنطن (د ب أ)

حذر تيم كوك رئيس شركة آبل من خطط إجبار الشركة على السماح لمستخدمي آيفون باستخدام متاجر إلكترونية أخرى للحصول على التطبيقات والبرامج غير متجر آب ستور المملوك لآبل، وقال كوك خلال مشاركته في مؤتمر رابطة حماية الخصوصية بواشنطن، إن إجبار آبل على منح مستخدمي آيفون قدراً أكبر من الحرية عند تنزيل التطبيقات، سيؤدي إلى زيادة فرص اختراق الأجهزة الرقمية وتدمير معايير الأمان في نظام التشغيل IOS، تأتي تصريحات كوك في أعقاب اتفاق الاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي على منع قيود شركات التكنولوجيا على اختيارات المستخدمين للتطبيقات والخدمات.