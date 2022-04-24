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إنستجرام يختبر ميزة جديدة للفيديوهات القصيرة
إنستجرام يختبر ميزة جديدة للفيديوهات القصيرة
24 ابريل 2022 15:27

شعبان بلال (القاهرة)
تطور منصة إنستجرام ميزات جديدة خاصة بالفيديوهات القصيرة Instagram REELS ، لمنافسة منصة تيكتوك الرائدة في هذا المجال.
وآخر تلك الميزات هي القوالب الجاهزة والتي تختبرها إنستجرام حاليا، وتتيح تلك الميزة استخدام تنسيقات الفيديوهات الأخرى في إعداد فيديو جديد بنفس الشكل والطريقة لكن بمقاطع مختلفة، وهي نفس الميزة التي تمنحها تيكتوك لمستخدميها.

وبحسب موقع the verge فإن القائمون على Instagram REELS يحاولون جعل خطوات إنشاء فيديو أقل وأسهل، من خلال استخدام قوالب جاهزة لوضع مقاطعك الخاصة بها وإنشاء مقطع جديدة بها خلال وقت بسيط، وذلك لجذب صناع المحتوى لنشر مقاطعهم على المنصة.
وتحاول إنستجرام مواجهة ظاهرة انتشار الفيديوهات التي تحمل شعار تيكتوك على المنصة، حيث يعيد صناع المحتوى على إنستجرام نشر المقاطع التي صنعوها باستخدام تيتوك، بدلا من صناعة وإعداد الفيديو عبر إنستجرام نفسه.

وكانت المنصة قد اتخذت في العام الماضي إجراءات صارمة لمنع وجود العلامة المائية لتيكتوك على المقاطع الموجودة بالمنصة من بينها جعل تلك المقاطع لا تنتشر بسهولة بين المستخدمين، وتحفيز صناع المحتوى على إنشاء المحتوى الأصلي عبر إنستجرام.

إنستجرام
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