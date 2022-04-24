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أين سيذهب فيروس كورونا؟!
أين سيذهب فيروس كورونا؟!
24 ابريل 2022 14:28

رجّح عالم المناعة الروسي فلاديسلاف جيمتشوغوف أن يصبح فيروس كورونا عدوى موسمية أو أن يكتسب مضيفا حيوانيا له في الطبيعة.

ونقلت وكالة تاس عن أخصائي حالات العدوى الخطيرة قوله: "أين سيذهب الفيروس، كيف سينتهي الوباء؟ هناك خياران: الأول - سيصبح عدوى موسمية، مثل الأنفلونزا، تنتقل من نصف كرة إلى آخر (من الجنوب إلى الشمال، والعكس صحيح - عندما تتغير المواسم)، والثاني - سيجد مضيفا جديدا في الطبيعة، وسيصبح عدوى بؤرية طبيعية أخرى. في الواقع، توجد أمراض مثل إيبولا والطاعون تعتمد في بقائها على المضيف أو في المستودعات الطبيعية".

ووفقا لجيمتشوغوف، فإن ظهور مضيفات فيروس كورونا في عالم الحيوان ليس خطيرا على البشر، وهو عملية طبيعية بشكل عام.

وأوضح أن "هذا هو هدف الفيروس كمجتمع - البقاء على قيد الحياة والبقاء كنوع. سيبقى، وبالتحديد سيتم اختيار تلك الطفرات التي ستسهل انتقاله إلى مستودع آخر"

ومع ذلك، خلص الخبير إلى أنه مع انخفاض مناعة البشر، قد يصاب الناس مرة أخرى بالفيروس، عبر "تلقي الفيروس من مضيف حيواني من الطبيعة".

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
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