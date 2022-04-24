جزار مصري يبيع كيلو اللحوم بجنيه.. وشهود عيان يكشفون لـ"الاتحاد" القصه

أحمد عاطف (القاهرة)

أثارت واقعة بيع كيلو اللحم بجنيه واحد فقط فى شمال سيناء (شمالي مصر) موجة كبيرة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن أسعار اللحوم فى كل انحاء مصر وصل لنحو ٢٠٠ جنيه للكيلو.



وتداول رواد مواقع التواصل صوراً تظهر اقبال كثيف من المصريين على محل لبيع اللحوم بمدينة العريش في شمال سيناء، حيث يقوم ببيع كيلو اللحم بسعر جنيه واحد كما أنه من حق كل مواطن الحصول على كيلو واحد فقط، الأمر الذي ما أثار دهشة منصات السوشيال ميديا وقلق آخرين خشية أن تكون اللحوم المعروضة مشكوك فى صلاحيتها.

الأغرب فى الواقعة هو نفاذ كميات اللحوم المعروضة للبيع خلال ساعتين فقط، حسبما قال شهود عيان لـ"الاتحاد"، لافتين إلى أن الجزار قد تعهد بإعادة عرض لحوم أخرى وبنفس السعر خلال أيام.

وأوضح شهود العيان لـ"الاتحاد" أن السر فيما جرى وعلموه من الجزار، أن أحد رجال الأعمال في شمال سيناء تبرع بثمن عجل لذبحه وتوزيع لحومه على الفقراء والبسطاء عبر محل الجزارة وبمقابل رمزي لكي لا يتسبب الأمر فى احراج لهم.