حبر الشارع.. في رحيل راشد كنفش

أنا هكذا مجروح

رحل كابتن نادي عمان سابقاً، الإمارات حالياً، الخلوق الكبير ذو سعة البال، البشوش صاحب الابتسامة التي لا توصف من كثرة ما فيها من راحة بال، الذي كلما قابلته عرفت التواضع ومعناه، «راشد كنفش» الذي عرف بقوة تسديداته نحو المرمى، لاعب خط الوسط في نادي عمان برأس الخيمة، الذي استخدم عقله قبل قدمه، كنت أراقبه صغيراً حتى لعبت في نفس النادي وشهدت ذات مرة تمارين الفريق عن قرب، وتمنيت أن أكون معه في أحد تمرينات نادي عمان الثقافي الرياضي الاجتماعي، أسعدنا وزملائي أكثر حين قال: لاعب الكورة والرياضات الأخرى الجيد محب لخصمه، ويكمل أنه ضيف في الملعب، تحمل السفر وجاء لنا حتى نتنافس بروح رياضية عالية «رحمه الله»، أعرف أن الأندية كانت ثقافية اجتماعية رياضية، لها مبادئ واحترام وثقافة أسرية تدفعك للذهاب إلى النادي للتعلم، وتحث على العمل التطوعي، حتى وإن كلفها دفع ثمن قميص النادي، حتى تساهم في رفع معنوية الفرد والمجتمع وتحفظ الأبناء.

رحل راشد كنفش متألماً بمرضه الذي عانى منه في هدوء، الذي ترك بصمة في تاريخ كرة الإمارات، حيث مثّل منتخب الإمارات في دورة الخليج الثانية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مع زملائه اللاعبين، راشد الذي فتح مجلسه العامر للرياضيين في رأس الخيمة في حوارات تناقش ما يهم كرة القدم الإماراتية ونادي عمان الإمارات حالياً.

لهذا جئت أبحث/عن خطوات تركها راشد/في نادي عمان/أحث البوح على السرد/نعم صورتك/أيها الودود اللطيف/

في قلب الحياة/.

في رحيل راشد

أعادتني الذاكرة إلى ذاك الملعب الرملي في نادي عمان وذكريات هذا النادي العريق الذي منح أفئدة كثيرة الفرح، ساهم في تعزيز الروابط بين الأشخاص، كان النادي يقرأنا كلما أتينا إلى حصة التمرين مشحونين بالمعرفة والقراءة، من خلال المكتبة التي يملكها والنشرات الأدبية التي يصدرها إلى مجلة تعتني بالفكر والإبداع، نادي عمان حينها كان البطل الحقيقي الذي أخذ بأيدينا إلى الأبد والإبداع الجميل المهم.

في رحيل راشد

مررت بذكرياتي إلى عاطفة المجتمع الذي يحضن ويحمي الواجب، يحمل على عاتقه تذليل الصعاب، راشد - رحمه الله - حملنا غيابه إلى تذكر فريج البطح الذي ينتمي إليه، نحن كلما حملنا عزيز إلى مثواه الأخير انكسرنا، رحل راشد الذي منح الحياة والاستقرار في مجلسه.