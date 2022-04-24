أعراض شبيهة بالإنفلونزا تدل على التهاب عضلة القلب

التهاب عضلة القلب هو التهاب يصيب القلب يمكن أن يؤثر على نظامه الكهربائي وعضلاته، ما يقلل من قدرته على ضخ الدم.

ويمكن أن يتسبب هذا في تسارع ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب. ويحدث التهاب عضلة القلب في معظم الأحيان بسبب عدوى فيروسية. وفي حالات نادرة، ينتج التهاب عضلة القلب عن تفاعل سام لدواء ما. وهي حالة خطيرة تؤثر على قدرة القلب على ضخ الدم ما يؤدي إلى انخفاض إمداد الدم لجميع الأعضاء. والتهاب القلب الناجم عن الفيروس يقلل من قوة تقلصاته وقدرته على إمداد الجسم بالدم.

وقال معهد مونتريال للقلب: "في الحالات الأقل شدة من التهاب عضلة القلب، قد لا يعاني الناس من أي أعراض".

وأضاف الموقع الصحي: "لكنهم قد يشعرون بأعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا: صداع وحمى والتهاب الحلق وآلام المفاصل وإسهال".

في الحالات الخفيفة، تشمل الأعراض الخفيفة ألما خفيفا في الصدر أو ضيقا في التنفس.

أما في الحالات الشديدة، يصبح القلب أضعف من أن يضخ الدم بشكل كاف إلى باقي أجزاء الجسم.

ويكون الشخص أيضا أكثر عرضة لتكوين الجلطات في القلب، ما قد يؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.