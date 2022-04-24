السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
أعراض شبيهة بالإنفلونزا تدل على التهاب عضلة القلب
أعراض شبيهة بالإنفلونزا تدل على التهاب عضلة القلب
24 ابريل 2022 08:51

التهاب عضلة القلب هو التهاب يصيب القلب يمكن أن يؤثر على نظامه الكهربائي وعضلاته، ما يقلل من قدرته على ضخ الدم.

ويمكن أن يتسبب هذا في تسارع ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب. ويحدث التهاب عضلة القلب في معظم الأحيان بسبب عدوى فيروسية. وفي حالات نادرة، ينتج التهاب عضلة القلب عن تفاعل سام لدواء ما. وهي حالة خطيرة تؤثر على قدرة القلب على ضخ الدم ما يؤدي إلى انخفاض إمداد الدم لجميع الأعضاء. والتهاب القلب الناجم عن الفيروس يقلل من قوة تقلصاته وقدرته على إمداد الجسم بالدم.

وقال معهد مونتريال للقلب: "في الحالات الأقل شدة من التهاب عضلة القلب، قد لا يعاني الناس من أي أعراض".

وأضاف الموقع الصحي: "لكنهم قد يشعرون بأعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا: صداع وحمى والتهاب الحلق وآلام المفاصل وإسهال".

في الحالات الخفيفة، تشمل الأعراض الخفيفة ألما خفيفا في الصدر أو ضيقا في التنفس.

أما في الحالات الشديدة، يصبح القلب أضعف من أن يضخ الدم بشكل كاف إلى باقي أجزاء الجسم.

ويكون الشخص أيضا أكثر عرضة لتكوين الجلطات في القلب، ما قد يؤدي إلى الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

 

 

المصدر: وكالات
الإنفلونزا
القلب
آخر الأخبار
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
الرياضي
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
اليوم 11:37
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
الرياضي
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
اليوم 11:26
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
اليوم 11:25
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©