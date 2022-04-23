مناورة لتجنب حطام فضائي

موسكو (د ب أ)

تقوم محطة الفضاء الدولية بإجراء مناورة غير مخطط لها لتجنب الاصطدام بحطام في الفضاء.

وقالت هيئة الفضاء الروسية «روسكوسموس»: إنه «سيتم تشغيل محركات سفينة الفضاء «بروجرس إم إس 18» الراسية في المحطة في الساعة الرابعة و30 دقيقة مساء بتوقيت موسكو.

وسيؤدي ذلك إلى تسريع محطة الفضاء الدولية، بمعدل متر واحد للثانية وبعد إجراء هذا التصحيح، ستطير المحطة على ارتفاع 414 كيلومتراً فوق الأرض، طبقاً لما ذكرته هيئة «روسكوسموس».

والحطام مشكلة متزايدة بالنسبة للسفر إلى الفضاء. وتحتاج محطة الفضاء الدولية بانتظام إلى تفادي الأجسام المتطايرة، حيث إن الاصطدام بها ربما يدمرها.