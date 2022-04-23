«تويتر» تدعم التغير المناخي

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

حظرت «تويتر» الإعلانات المضللة للتغير المناخي بهدف عدم تقويض الجهود المبذولة لحماية البيئة.

وذكرت الشبكة الاجتماعية في بيان «نعتبر أنّ التشكيك في التغير المناخي لا ينبغي أن يساعد على توفير إيرادات لـ(تويتر)، وأنّ الإعلانات المضللة عليها ألا تصرف الانتباه عن النقاشات المهمة في شأن الأزمة المناخية».

وأضاف البيان أنّ الإعلانات التي «تتعارض مع إجماع العلماء» حول المناخ لن تمر بعد الآن في المنصة. ولتحديد أي إعلانات ينبغي منعها، ستستند «تويتر» إلى بيانات تابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي.